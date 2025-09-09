Passer au contenu principal
La famille Groulx nous révèle tous les secrets de ce ciné-piscine qui a tant fait jaser

PAR :
© Canal Vie
© Canal Vie

Une nouvelle saison dès le 30 octobre

La nouvelle saison de La famille Groulx sera lancée le 30 octobre à 20h, sur Canal vie et l’épisode mettant en vedette le ciné-piscine nous sera présentée en décembre.

On a très hâte de replonger dans le quotidien complètement surréel de cette famille magnifique qu’on suit depuis tellement d’années qu’on a l’impression de la compter parmi nos amis.

