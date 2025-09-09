La famille Groulx nous révèle tous les secrets de ce ciné-piscine qui a tant fait jaser

On a eu droit à des détails et des secrets sur la soirée cinéma hors de l’ordinaire organisée par la famille Groulx, dans leur piscine cet été.

Écoutez-les dans la vidéo en en-tête.

Dans un extrait exclusif de la prochaine saison sur lequel on a mis la main, on a effectivement pu voir les coulisses de ce moment en famille, les fesses dans l’eau, à écouter Jaws: les dents de la mer.

Vous vous souvenez effectivement peut-être des photos partagées sur le compte Instagram des parents et de leurs 13 enfants en août dernier, montrant tout le monde dans la piscine aux teintes rougeâtres pour l’occasion, devant un écran géant installé dans la cour.

Tara et Pascal ont donc partagé tous les secrets derrière ce ciné-piscine qui a fait le bonheur des enfants.