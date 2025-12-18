C’est officiel: La Famille Groulx sera de retour pour une 10e saison

Début du contenu principal.
On a appris une belle nouvelle juste avant la diffusion du dernier épisode de la 9e saison de La Famille Groulx: l’émission sera de retour pour une 10e saison!
On peut d'ailleurs vous révéler que, dans l'épisode de ce soir, l’équipe de production surprendra Tara, Pascal et leurs enfants en leur dévoilant cette nouvelle d’une façon bien originale.
Dans un extrait publié sur les réseaux sociaux en fin d'avant-midi aujourd'hui, on a pu entendre Thara confirmer la nouvelle, juste avant de souhaiter une très belle année aux auditeurs:
Dans cette vidéo on peut également entendre les souhaits de quelques-uns des 13 enfants Groulx pour l'année 2026. On leur souhaite tout ce qu'ils désirent, la santé d'abord et avant tout!
Dans un extrait diffusé sur les médias sociaux de Canal Vie au début du mois de décembre, la mère du clan Groulx a révèlé qu’un médecin lui a diagnostiqué une hernie discale.
Celle-ci appuie fortement sur un nerf, ce qui lui cause une douleur intense. Elle illustre l’ampleur de sa souffrance avec une phrase évocatrice: «J'accoucherais 13 fois d'affilée là, un après l'autre après l'autre, au lieu d'avoir ça.»
Pour voir ou revoir les épisodes de la 9e saison de La Famille Groulx, rendez-vous sur Noovo ou sur Crave.
