C’est officiel: La Famille Groulx sera de retour pour une 10e saison

On a appris une belle nouvelle juste avant la diffusion du dernier épisode de la 9e saison de La Famille Groulx: l’émission sera de retour pour une 10e saison!

On peut d'ailleurs vous révéler que, dans l'épisode de ce soir, l’équipe de production surprendra Tara, Pascal et leurs enfants en leur dévoilant cette nouvelle d’une façon bien originale.