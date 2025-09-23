La fille de Normand D’Amour, Marguerite, brille dans Antigang

Début du contenu principal.
La fille de Normand D’Amour, Marguerite D’Amour, fait ses premiers pas dans le monde télévisuel. Suivant les traces de ses parents, elle a décroché un rôle dans la populaire quotidienne Antigang, où les téléspectateurs les plus attentifs ont déjà pu la remarquer.
Dans l’épisode d’hier soir, les téléspectateurs ont eu la surprise de découvrir Marguerite D’Amour dans le rôle de Jade Graveline, une jeune universitaire dans la mire de l’escouade de Jean-François Bégin (Patrice Robitaille). Lors de la perquisition, l’équipe a mis la main sur une impressionnante cache d’armes dissimulée derrière un faux mur dans le garde-robe.
Ce n’est toutefois pas sa première apparition à l’écran: on a déjà pu la voir dans Toute la vie, où elle incarnait Mia Beaumier aux côtés d'Hélène Bourgeois-Leclerc et Roy Dupuis.
La jeune comédienne s’était déjà fait remarquer lors d’En direct de l’univers de son célèbre papa, où elle avait dévoilé ses talents de chanteuse.
Pour suivre Antigang, rendez-vous du lundi au jeudi à 19h sur ICI TÉLÉ.
Vous aimerez aussi: