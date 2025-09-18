Voyage sous le soleil de Monaco pour Russel Martin et Elisabeth de Vie$ de rêve

Début du contenu principal.
Les images du plus récent voyage d’Elisabeth de Vie$ de rêve et de son amoureux Russel Martin nous ont fait rêver.
Le joueur de baseball et la belle se sont effectivement envolés vers le chaud soleil de Monaco, nous offrant des bribes de leur périple à travers une suite de photos plus luxueuses les unes que les autres.
Yatch imposant, champagne dans un décor féérique: tout y était pour nous faire rêver. Voyez d’ailleurs les images en cliquant sur la petite flèche à droite de la photo ci-dessous.
Dans la publication résumant leur voyage, la principale intéressée a expliqué que son conjoint Russell Martin a été invité pour la deuxième fois à participer à la Princess of Monaco Cup, un événement qui soutient la Fondation Princesse Charlene.
Ce tournoi de golf caritatif réunit des athlètes professionnels, des célébrités et des personnalités du monde entier dans le but de collecter des fonds pour soutenir les projets de la Fondation.
Elisabeth et ses amies millionnaires seront de retour dans nos écrans très bientôt pour nous présenter leur mode de vie hors de l’ordinaire.
Alors que la première saison est maintenant diffusée sur les ondes de Noovo chaque mardi à 21h, la saison 2 de Vie$ de rêve, elle, sera disponible dès le 26 décembre sur Crave.