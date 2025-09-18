Voyage sous le soleil de Monaco pour Russel Martin et Elisabeth de Vie$ de rêve

Les images du plus récent voyage d’Elisabeth de Vie$ de rêve et de son amoureux Russel Martin nous ont fait rêver.

Le joueur de baseball et la belle se sont effectivement envolés vers le chaud soleil de Monaco, nous offrant des bribes de leur périple à travers une suite de photos plus luxueuses les unes que les autres.

Yatch imposant, champagne dans un décor féérique: tout y était pour nous faire rêver. Voyez d’ailleurs les images en cliquant sur la petite flèche à droite de la photo ci-dessous.