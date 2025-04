Voici ce qui vous attend dans la dernière semaine d'Indéfendable!

Les émotions sont à fleur de peau dans la populaire série Indéfendable, alors que la dernière semaine de la saison s’annonce plus intense que jamais. Suspense, danger, et revirements dramatiques sont au rendez-vous et les téléspectateurs ne sont pas au bout de leurs surprises.

Tout porte à croire que Dylan Blondin est sur le point de commettre l’irréparable une fois de plus… Mais cette fois, Léo (Sébastien Delorme) n’a pas l’intention de rester les bras croisés. Prêt à tout pour protéger les siens, il prend les grands moyens.

Armé, déterminé et visiblement prêt à franchir toutes les limites, Léo se dirige droit vers la maison de Dylan Blondin (interprété par Patrice Godin). Ce qu’il s’apprête à faire? Personne ne le sait exactement. Mais une chose est claire : il est en mission, une mission personnelle, risquée, clandestine. Et quand la sécurité de sa famille est en jeu, il n’y a plus de règles. Dans les toutes dernières secondes de l’épisode diffusé jeudi soir, on l’a vu disparaître dans la nuit, résolu, tendu… et prêt à frapper.