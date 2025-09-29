Découvrez les invités du 34e Show du Refuge

Début du contenu principal.
C'est une tradition incontournable qui revient pour une 34e édition: le Show du Refuge a dévoilé la liste de ses prestigieux invités.
Le spectacle-bénéfice chouchou des Québécois promet encore une fois une soirée remplie d'émotions et de solidarité pour soutenir le travail essentiel du Refuge des Jeunes de Montréal.
Et c'est le 20 novembre prochain à 20h que ça se déroulera au Théâtre St-Denis.
Après avoir mis le feu à la scène l'an dernier, l'auteur-compositeur-interprète Louis-Jean Cormier reprend son rôle de porte-parole et de maître d’oeuvre pour une deuxième année consécutive.
Par voie de communiqué, il a d’ailleurs vanté l’équipe: «Évidemment que pour une cause aussi importante que celle de l’itinérance chez les jeunes et de tout ce qui en découle, mon coeur passionné réagit, s’ouvre, se sent interpelé et prêt à prêter main-forte.
La belle équipe du Refuge fait des miracles! Littéralement! Et autant elle a besoin davantage de moyens, de soutien, de nous, autant elle m’ouvre les yeux et le cœur sur la nécessité de s’ouvrir et de se mettre au service des autres», a-t-il confié.
Autour de lui, Louis-Jean Cormier a réuni une impressionnante brochette d'artistes pour cette célébration musicale profondément humaine.
Il sera effectivement entouré de Patrice Michaud, Marie-Denise Pelletier, Marie-Pierre Arthur et Velour Velour.
Ces artistes revisiteront des grands succès de la chanson dans des arrangements inédits et des duos inattendus.
Depuis 36 ans, et grâce à des événements comme le Show du Refuge, plus de 25 600 jeunes ont pu bénéficier d’un toit et d’un accompagnement pour se reconstruire un avenir.
Chaque billet acheté est donc bien plus qu'une entrée pour un concert : c'est un acte de solidarité.
Si vous ne pouvez pas vous y rendre, le spectacle sera aussi diffusé en direct sur la page Facebook du Refuge des Jeunes de Montréal.
Les billets sont en vente dès maintenant via ce lien.
Vous aimerez aussi: