Découvrez les invités du 34e Show du Refuge

C'est une tradition incontournable qui revient pour une 34e édition: le Show du Refuge a dévoilé la liste de ses prestigieux invités.

Le spectacle-bénéfice chouchou des Québécois promet encore une fois une soirée remplie d'émotions et de solidarité pour soutenir le travail essentiel du Refuge des Jeunes de Montréal.

Et c'est le 20 novembre prochain à 20h que ça se déroulera au Théâtre St-Denis.