Debbie Lynch-White dévoile son nouveau look sur le tapis rouge

Mercredi soir, le Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts accueillait la première médiatique du film Les Furies, scénarisé par Gabrielle Côté et attendu en salle partout au Québec dès le 28 novembre.
L’événement a rassemblé l’ensemble de la distribution, en plus de plusieurs invités de marque, venus souligner la sortie de ce long métrage qui met de l’avant la solidarité féminine, la détermination et la résilience au cœur de son récit!
Parmi les personnalités qui ont volé la vedette sur le tapis rouge, la comédienne Debbie Lynch-White a attiré tous les regards avec un nouveau look audacieux et assumé!
Premier rôle dans Les Furies, elle a littéralement donné le ton de la soirée avec un style flamboyant et rempli de caractère:
« Quelle première spectaculaire pour Les Furies!! Je suis allée en mode « Rod Stewart qui a découvert la lingerie »!
Merci à @drouincedric et @oblicsalon pour la coupe, @alarie_martin pour l’arrangement capillaire, @myriammallette pour le fabuleux make-up et @neufvingtcinq pour les bijoux! J’ai jamais eu de bagues à ma taille et quand j’ai su qu’elles faisaient des bijoux taille plus je me suis garochée!! Je les adore!!! »
Et il faut le dire: ce look lui va comme un gant!
Dans Les Furies, Debbie Lynch-White fait partie d’une distribution exceptionnelle qui plonge le public dans une histoire aussi puissante que rassembleuse. Le film raconte la revanche explosive d’une joueuse de hockey impulsive et d’une octogénaire redoutable, ancienne championne de roller derby. Ensemble, elles recrutent les laissées-pour-compte de Waterloo pour former une équipe clandestine… avec la complicité surprenante du Cercle de fermières.
Réalisé par Mélanie Charbonneau (Seule au front), Les Furies met également en vedette Gabrielle Côté, Anne-Élisabeth Bossé, Aurélia Arandi-Longpré, France Castel, Juliette Gosselin, Lyraël Dauphin, Carmen Sylvestre et plusieurs autres talents.
Bref, c'est un film à ne pas manquer!
