Debbie Lynch-White dévoile son nouveau look sur le tapis rouge

Mercredi soir, le Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts accueillait la première médiatique du film Les Furies, scénarisé par Gabrielle Côté et attendu en salle partout au Québec dès le 28 novembre.

L’événement a rassemblé l’ensemble de la distribution, en plus de plusieurs invités de marque, venus souligner la sortie de ce long métrage qui met de l’avant la solidarité féminine, la détermination et la résilience au cœur de son récit!

Parmi les personnalités qui ont volé la vedette sur le tapis rouge, la comédienne Debbie Lynch-White a attiré tous les regards avec un nouveau look audacieux et assumé!