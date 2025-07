Remplir les banques alimentaires

Cet été, Phil Branch, Dave Morgan et Valérie Sardin sont à la barre de l’émission matinale le Boost au 94,3 Énergie. Ce matin, l’animateur Phil Branch a mis au défi l’humoriste Dave Morgan de l’accompagner lors du Cyclo Nu en fin de semaine. Cependant, ce n’est pas pour le plaisir de se dévêtir sur une bicyclette, mais pour atteindre une somme d’argent. Porte-parole pour l’organisme Moisson Rive-Sud, Phil Branch explique ce qui a motivé son souhait d’aller de l’avant: « Pourquoi j’embarque, c’est que les banques alimentaires sont vides et on en parle juste à Noël et ça l’air que les gens n’ont pas juste faim à Noël. Fait que d’avoir de quoi pour en parler un peu cet été je trouve ça le fun.»