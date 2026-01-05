Dany Turcotte fait de nouvelles révélations sur ses dernières années à Tout le monde en parle

Dany Turcotte confie qu’il a peut-être étiré la sauce plus longtemps qu’il n’aurait dû, admettant qu’il était rendu à bout de souffle. Il explique qu’il réfléchissait longuement à chacune de ses interventions, par crainte de provoquer un scandale.

«Je pense que j'étais rendu à la limite psychologique de ce que je pouvais donner. J'étais usé par toutes ces années de controverses-là. Je n'étais plus l'ombre de moi-même. J'étais comme un joueur de hockey qui ne veut pas accrocher ses patins. Tu sais, qui pense qu'il va sortir de sa léthargie, puis qu'il va recompter des buts, puis qu'il va faire son tour du chapeau, puis qu'il va s'en retourner. Mais tu sais, les deux dernières années, j'aurais peut-être pas dû les faire.»

Cliquez sur le bouton JOUER pour voir l'extrait: