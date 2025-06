Rare photo de Guy A. Lepage avec ses trois enfants

Toute la famille a célébré autour d'un bon repas dans le jardin.

Vous pourrez d'ailleurs découvrir quelques autres photos en utilisant la flèche blanche située à droite de la publication ci-haut, dont l'une avec la belle Mélanie Campeau.

Avec le carrousel d'images, cette dernière a écrit ceci:

«Ben non je ne l’avais pas oublié!

Nous avons fêté en famille notre PapaGuy aujourd’hui ☺️ Ses trois cocos étaient à la maison et c’est ce qu’il préfère le plus au monde !

Au programme:

Le match de soccer avec TomTom ⚽️

Le concert de Tom Tom à Vincent d’Indy en famille! 🎶

Cuisiner en famille trois truites arc-en-ciel, des asperges au parmesan, une salade de tomates et de superbes fraises à la crème du Québec 🍓

Écouter le cadeau de PapaGuy sur la table tournante 🎹

Nous avons 'Laissez les bons temps rouler!'

On t’aime PapaGuy»

Quelle magnifique famille!