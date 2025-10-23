Dany Turcotte est en amour: découvrez tout sur son nouveau chum

Début du contenu principal.
Dany Turcotte a dévoilé qu'il avait retrouvé l'amour, cette semaine!
L'ancien fou du roi de Tout le monde en parle est en couple depuis un an et demi avec un Thaïlandais qui se nomme Saran. Ce dernier habite au Québec depuis 2018.
Nous avons pu voir les premières photos de Dany Turcotte et son amoureux ensemble sur les réseaux sociaux cette semaine.
Ils ont profité du beau temps pour faire une randonnée au Mont Orford:
Dans la section des commentaires sur Facebook, plusieurs fans de l'animateur lui disent qu'ils forment un très beau couple. Et on est bien d'accords!
En entrevue avec Samuel Pradier du magazine La Semaine, la star québécoise a donné plus de détails sur son nouvel amoureux. Il est chanteur et se fait surnommer Rain. Son métier, contre-ténor, lui permet de donner des cours d'opéra.
Dany Turcotte affirme qu'il est très occupé, et donne parfois des cours de musique à distance, en pleine nuit, à des étudiants de partout sur la planète!
Au cours du même entretien, l'animateur a raconté qu'il avait été en Thaïlande afin de rencontrer la famille de son conjoint. Nous avons fouillé et retrouvé quelques photos de ce voyage significatif:
On leur souhaite beaucoup de bonheur!
