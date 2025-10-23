Dany Turcotte est en amour: découvrez tout sur son nouveau chum

Dany Turcotte a dévoilé qu'il avait retrouvé l'amour, cette semaine!

L'ancien fou du roi de Tout le monde en parle est en couple depuis un an et demi avec un Thaïlandais qui se nomme Saran. Ce dernier habite au Québec depuis 2018.

Nous avons pu voir les premières photos de Dany Turcotte et son amoureux ensemble sur les réseaux sociaux cette semaine.

Ils ont profité du beau temps pour faire une randonnée au Mont Orford: