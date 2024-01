Danièle Henkel ne ressemble plus à ça

Utilisez les flèches blanches, à droite au centre de la publication, pour voir toutes les photos de cette métamorphose réussie!

Avec les images, Danièle Henkel a confié qu'elle avait senti avoir besoin d'un changement de look après une année difficile. En effet, l'époux de l'entrepreneure est décédé le 19 décembre 2022.

Voici le petit mot de la vedette à ce sujet:

«Face aux tempêtes du cœur, il est important de trouver quelque chose à quoi s’accrocher pour continuer à avancer et trouver la paix de l’âme.

Ce nouveau look, c’est un cadeau d’anniversaire à moi-même, un symbole de renouveau et un rappel que, malgré les épreuves, la vie continue et il y a toujours de l’espoir et de la beauté à l’horizon! ✨

Merci à Idonise pour ce beau changement!

Mes chers Amis, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre gentillesse, votre générosité et votre soutien indéfectible au fil des ans.

C’est un privilège de vous accompagner dans vos vies professionnelles et personnelles!

Vous aimez?»

On ADORE son nouveau look! Et on lui souhaite un joyeux anniversaire!