Daniel Lavoie fait de rares confidences sur sa nouvelle femme, et la toile s'emballe

Daniel Lavoie, habituellement très discret sur sa vie privée, a récemment brisé le silence, faisant de rares confidences concernant sa nouvelle épouse et leur relation.
Dans une entrevue accordée au média français Télé Star, le célèbre auteur-compositeur-interprète québécois a pris la parole sur ce sujet intime de façon inattendue, nous offrant de touchantes informations sur sa vie amoureuse.
L'artiste, reconnu pour des succès intemporels comme Ils s'aiment et Où la route m'a mené est en couple avec Yulia Baranova depuis 2021 et ils se sont dit «oui je le veux» cet été.
Le chanteur de 76 ans a ainsi brièvement parlé de son mariage, célébré dans la plus grande intimité il y a quelques mois.
Il a partagé quelques détails sur la femme qui partage désormais sa vie, la décrivant avec une affection palpable.
«C’est en Italie que j’ai rencontré Yulia, qui est devenue ma femme au Canada cet été! On s’aime et je suis très heureux!»
Pour un artiste qui a toujours protégé son jardin secret avec tant de soin, ces confidences sont considérées comme un véritable cadeau à son public.
Les réactions à ce mariage n’ont pas manqué de fuser depuis, particulièrement chez nos cousins français.
Ces derniers, qui adorent dans un premier temps l’artiste canadien, ont surtout été surpris qu’il aborde un sujet aussi intime.
Les médias français soulignent à gros traits le caractère exceptionnel de ces révélations, le présentant comme un homme qui «sort de sa réserve habituelle».
Mais dans tous les cas, ce qu’on a pu voir sur les sites et les médias sociaux, ce sont des fans qui s’emballent pour cette histoire d’amour.
Rappelons qu’en 2017, Daniel Lavoie et son épouse de l’époque et maman de ses trois enfants, Louise Dubuc, divorçaient après 30 ans de vie commune.
Depuis, nous n’avions pas eu vent de sa vie amoureuse gardée loin des projecteurs, jusqu’à cette brève confidence faite par le chanteur!
