Daniel Lavoie fait de rares confidences sur sa nouvelle femme, et la toile s'emballe

Daniel Lavoie, habituellement très discret sur sa vie privée, a récemment brisé le silence, faisant de rares confidences concernant sa nouvelle épouse et leur relation.

Dans une entrevue accordée au média français Télé Star, le célèbre auteur-compositeur-interprète québécois a pris la parole sur ce sujet intime de façon inattendue, nous offrant de touchantes informations sur sa vie amoureuse.

L'artiste, reconnu pour des succès intemporels comme Ils s'aiment et Où la route m'a mené est en couple avec Yulia Baranova depuis 2021 et ils se sont dit «oui je le veux» cet été.