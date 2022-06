PHOTOS: Robbie Amell et Italia Ricci adorables dans les rues de Montréal ce week-end!

Alerte aux vedettes internationales sympas!

On a croisé un couple connu ce samedi lors du Maxim Grand Prix Party à la Gare Windsor et on a complètement craqué pour les tourtereaux!

On a effectivement eu la chance de croiser l'acteur canadien Robbie Amell et sa femme, l'actrice canadienne Italia Ricci, lors de l'événement, et ils étaient adorables à souhait (et plus que gentils!).