Mehdi Bousaidan nous présente sa nouvelle amoureuse pour la première fois!

Sur le tapis rouge, Mehdi nous a confié qu'il filait le parfait amour depuis déjà quelques mois avec la belle brunette...

Comment s'appelle l’heureuse élue?

Wafa! Les nouveaux tourtereaux ont foulé le tapis tout en style (et avec des étincelles plein les yeux).

Il est possible que la binette de Wafa vous soit familière. Cumulant plus de 15 200 abonnés sur Instagram, Wafa Ke est une créatrice de contenu montréalaise se perfectionnant dans le lifestyle et la mode, en plus d’être à la tête de la ligne de bijoux Café Croissant et d’être collaboratrice de la plateforme QCLTUR promouvant la culture urbaine francophone.