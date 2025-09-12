Voici comment Karine Gonthier-Hyndman s’est préparée aux scènes de nudité dans Deux femmes en or

Début du contenu principal.
Quand Karine Gonthier-Hyndman a appris qu’elle décrocherait le rôle de Florence dans Deux femmes en or, elle a paniqué.
Le film comportant de nombreuses scènes de nudité, l’actrice avoue avoir ressenti une certaine anxiété à l’idée de présenter son corps dans son plus simple appareil. Elle s’est confiée à Jonathan Roberge et Rose-Aimée Automne T. Morin à l’émission Au-delà du sexe.
Dans un extrait diffusé sur les réseaux sociaux de l’émission, la comédienne confie avoir longtemps été complexée à l’idée de se montrer nue.
«J'ai pris rendez-vous avec le meilleur chirurgien esthétique à Montréal en me disant "je vais me refaire faire les seins, je vais faire ce que je dois faire pour être à l'aise". Pis là, j'en ai parlé à une ou deux amies, j'en ai parlé à ma psy, pis tout le monde était comme "oui, là tu peux absolument faire ça, mais par contre, t'as absolument pas besoin de faire ça".»
Elle ajoute que cette réflexion lui a permis de prendre du recul sur son complexe: «Et donc, c'est quoi, dans Mon esprit qui est parfait. Tu sais, je me suis beaucoup demandé ça. Je me suis dit: "Mais si toi, tu penses que t'es pas correcte, de quoi c'est censé avoir l'air pour toi?" Bon, j'ai annulé mon rendez-vous finalement chez le chirurgien. J'ai même pas été à la consultation, mais j'ai commencé à montrer mes seins à mes amies.»
Cliquez sur le bouton jouer pour voir l'extrait:
Dans Deux femmes en or, Karine Gonthier-Hyndman partage l’affiche avec Laurence Leboeuf. Le film raconte l’histoire de deux mères de famille délaissées par leurs maris, qui décident de reprendre le contrôle de leur corps. À l’insu de leurs conjoints, elles enchaînent alors les aventures sans lendemain avec tous les hommes qui frappent à leur porte.
Découvrez la bande-annonce du film juste ici: