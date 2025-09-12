Voici comment Karine Gonthier-Hyndman s’est préparée aux scènes de nudité dans Deux femmes en or

Dans un extrait diffusé sur les réseaux sociaux de l’émission, la comédienne confie avoir longtemps été complexée à l’idée de se montrer nue.

«J'ai pris rendez-vous avec le meilleur chirurgien esthétique à Montréal en me disant "je vais me refaire faire les seins, je vais faire ce que je dois faire pour être à l'aise". Pis là, j'en ai parlé à une ou deux amies, j'en ai parlé à ma psy, pis tout le monde était comme "oui, là tu peux absolument faire ça, mais par contre, t'as absolument pas besoin de faire ça".»

Elle ajoute que cette réflexion lui a permis de prendre du recul sur son complexe: «Et donc, c'est quoi, dans Mon esprit qui est parfait. Tu sais, je me suis beaucoup demandé ça. Je me suis dit: "Mais si toi, tu penses que t'es pas correcte, de quoi c'est censé avoir l'air pour toi?" Bon, j'ai annulé mon rendez-vous finalement chez le chirurgien. J'ai même pas été à la consultation, mais j'ai commencé à montrer mes seins à mes amies.»

