Patrick Lagacé sur Pierre-Yves Lord: «je l’avais trouvé insupportable»

Même si les deux hommes ont développé une belle complicité en travaillant ensemble, au départ, Patrick n’était pas particulièrement charmé par Pierre-Yves.

«Là, je te parle de 2005-2006. On avait fait un truc à Énergie. Moi, j’étais à Montréal, il était à Québec… je l’avais trouvé baveux. Mon Dieu que je l’avais trouvé insupportable!»

Finalement, lorsque Jean-Philippe Wauthier a quitté Deux hommes en or, Patrick a demandé à aller dîner avec Pierre-Yves, le seul candidat recommandé pour le poste d’animateur.

«Puis, je savais qu'il avait fait de la télé et, à un moment donné, Jean-Philippe est parti. Puis, Pierre-Yves a été le seul et unique candidat. Je suis allé dîner avec lui, puis je suis revenu et j'ai dit: c'est lui.»

