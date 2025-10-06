Patrick Lagacé sur Pierre-Yves Lord: «je l’avais trouvé insupportable»

Début du contenu principal.
Alors qu’il était invité à l’émission de radio Les amateurs de sport, Pierre-Yves Lord a eu toute une surprise!
Son ancien collègue de Deux hommes en or, Patrick Lagacé, est venu le surprendre en direct pour raconter la première fois qu’ils se sont rencontrés.
Même si les deux hommes ont développé une belle complicité en travaillant ensemble, au départ, Patrick n’était pas particulièrement charmé par Pierre-Yves.
«Là, je te parle de 2005-2006. On avait fait un truc à Énergie. Moi, j’étais à Montréal, il était à Québec… je l’avais trouvé baveux. Mon Dieu que je l’avais trouvé insupportable!»
Finalement, lorsque Jean-Philippe Wauthier a quitté Deux hommes en or, Patrick a demandé à aller dîner avec Pierre-Yves, le seul candidat recommandé pour le poste d’animateur.
«Puis, je savais qu'il avait fait de la télé et, à un moment donné, Jean-Philippe est parti. Puis, Pierre-Yves a été le seul et unique candidat. Je suis allé dîner avec lui, puis je suis revenu et j'ai dit: c'est lui.»
Les deux hommes ont ensuite coanimé l’émission de Télé-Québec de 2017 à 2023. À la fin de la saison, Pierre-Yves avait annoncé son départ, sentant qu’il était arrivé à la fin d’un cycle.
En 2021, Rosalie Bonenfant s’était jointe au duo de la populaire émission.
