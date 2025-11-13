Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Christophe Bogaerts d’Aller Simple s’ouvre sur la double tentative de meurtre dont il a été témoin

PAR :

Le participant de la téléréalité Aller simple, Christophe Bogaerts était de passage au Mythomane Podcast. Il s’agit du balado animé par Julie-Pier d’OD et son complice Xavier Roberge. Lors de l’enregistrement, le créateur de contenu est revenu sur le grand secret qui l’habite depuis longtemps: il a été témoin d’un double meurtre dans sa famille. Voici tout sur sa troublante histoire. 

© Karine Paradis

Un meurtre commis sous ses yeux

Durant l’entrevue, Christophe s’est ouvert sur le geste irréparable causé par son père. Il explique qu’un soir, il s’est attaqué à sa grand-mère et son oncle avec un couteau: «J’étais là, j’ai tout vu, puis j’ai dû le dénoncer à la police.» Il avait environ 7 ans quand le drame s’est produit. Aujourd’hui, il en garde toujours des séquelles: «Tu ne peux pas voir ça quand tu es jeune», affirme-t-il en avouant avoir repensé à de multiples reprises à cette scène atroce même dans ses cauchemars. Enfant, il se réveillait toujours à la même heure où l’événement tragique s’était produit. 

Plus tard, il explique la raison qui a poussé son père à agir de la sorte: «Ma mère voulait se séparer de lui, puis il était psychopathe mon papa. Il avait menacé toute la famille. Il a dit: ‘’Si tu me quittes, je tue toute la famille’’», confie-t-il complètement ému. Voyez l'extrait ci-dessous.

Un pardon difficile

Avec du recul, le jeune homme mentionne qu’il est impossible d’excuser les agissements de son père: «Il a détruit ma famille, tu ne peux pas accepter ça, il m’a tellement détruit.» Il se rappelle même avoir été dérangé à l’école et déconcentré par les épisodes: «Tu ne peux jamais pardonner ça, mais par contre, je me suis pardonné à moi-même.» Le participant d’Aller simple explique qu’il a longtemps pensé qu’il aurait pu faire quelque chose pour éviter la tragédie: «J’aurais pu intervenir, mais est-ce qu’il se serait attaqué à moi aussi?», voilà une question qui le perturbe toujours. 

La téléréalité Aller simple est toujours disponible sur Crave

Recommandé pour vous: 

En Vedette
PAR :