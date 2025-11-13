Christophe Bogaerts d’Aller Simple s’ouvre sur la double tentative de meurtre dont il a été témoin

Début du contenu principal.
Le participant de la téléréalité Aller simple, Christophe Bogaerts était de passage au Mythomane Podcast. Il s’agit du balado animé par Julie-Pier d’OD et son complice Xavier Roberge. Lors de l’enregistrement, le créateur de contenu est revenu sur le grand secret qui l’habite depuis longtemps: il a été témoin d’un double meurtre dans sa famille. Voici tout sur sa troublante histoire.
Durant l’entrevue, Christophe s’est ouvert sur le geste irréparable causé par son père. Il explique qu’un soir, il s’est attaqué à sa grand-mère et son oncle avec un couteau: «J’étais là, j’ai tout vu, puis j’ai dû le dénoncer à la police.» Il avait environ 7 ans quand le drame s’est produit. Aujourd’hui, il en garde toujours des séquelles: «Tu ne peux pas voir ça quand tu es jeune», affirme-t-il en avouant avoir repensé à de multiples reprises à cette scène atroce même dans ses cauchemars. Enfant, il se réveillait toujours à la même heure où l’événement tragique s’était produit.
Plus tard, il explique la raison qui a poussé son père à agir de la sorte: «Ma mère voulait se séparer de lui, puis il était psychopathe mon papa. Il avait menacé toute la famille. Il a dit: ‘’Si tu me quittes, je tue toute la famille’’», confie-t-il complètement ému. Voyez l'extrait ci-dessous.
Avec du recul, le jeune homme mentionne qu’il est impossible d’excuser les agissements de son père: «Il a détruit ma famille, tu ne peux pas accepter ça, il m’a tellement détruit.» Il se rappelle même avoir été dérangé à l’école et déconcentré par les épisodes: «Tu ne peux jamais pardonner ça, mais par contre, je me suis pardonné à moi-même.» Le participant d’Aller simple explique qu’il a longtemps pensé qu’il aurait pu faire quelque chose pour éviter la tragédie: «J’aurais pu intervenir, mais est-ce qu’il se serait attaqué à moi aussi?», voilà une question qui le perturbe toujours.
La téléréalité Aller simple est toujours disponible sur Crave.
Recommandé pour vous: