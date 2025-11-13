Christophe Bogaerts d’Aller Simple s’ouvre sur la double tentative de meurtre dont il a été témoin

Un meurtre commis sous ses yeux

Durant l’entrevue, Christophe s’est ouvert sur le geste irréparable causé par son père. Il explique qu’un soir, il s’est attaqué à sa grand-mère et son oncle avec un couteau: «J’étais là, j’ai tout vu, puis j’ai dû le dénoncer à la police.» Il avait environ 7 ans quand le drame s’est produit. Aujourd’hui, il en garde toujours des séquelles: «Tu ne peux pas voir ça quand tu es jeune», affirme-t-il en avouant avoir repensé à de multiples reprises à cette scène atroce même dans ses cauchemars. Enfant, il se réveillait toujours à la même heure où l’événement tragique s’était produit.

Plus tard, il explique la raison qui a poussé son père à agir de la sorte: «Ma mère voulait se séparer de lui, puis il était psychopathe mon papa. Il avait menacé toute la famille. Il a dit: ‘’Si tu me quittes, je tue toute la famille’’», confie-t-il complètement ému. Voyez l'extrait ci-dessous.