Découvrez le prochain projet de Christine Beaulieu

Début du contenu principal.
Christine Beaulieu dévoile aujourd'hui son tout nouveau projet.
La comédienne sera de retour sur scène dans une pièce de théatre intitulée Top Girls.
Christine Beaulieu donnera la réplique à Cynthia Wu-Maheux, Romy Bédard, Laura Côté-Bilodeau, Marie-France Lambert, Ève Pressault.
La ligne d'accroche de cette nouvelle pièce de théâtre: «Quel est le coût du succès pour les femmes dans une société patriarcale et capitaliste?»
Il s'agit d'une adaptation québécoise d'une oeuvre britannique de 1982.
Voici un bref résumé de cette pièce signée Caryl Churchill:
«Top Girls est une pièce audacieuse et captivante qui tisse un dialogue entre mythologies et réalités contemporaines pour illustrer les défis persistants auxquels les femmes qui aspirent à la réussite sont confrontées, tout en s’interrogeant sur les inégalités de classe»
Christine Beaulieu et ses covedettes présenteront Top Girls à l'Espace Go de Montréal du 20 janvier au 14 février 2026. Pour acheter vos billets, c'est par ici.
Dimanche dernier, quelques minutes après avoir remporté le prix Michel-Côté avec le film Le cyclone de Noël lors de la 27e édition du Gala Québec Cinéma, Christine Beaulieu s’est confiée sur l’impact de la série L'œil du cyclone.
Le film est l'œuvre dérivée de cette série, dont la saison 6 sera bientôt diffusée. En plus d’avoir la chance d’y incarner le personnage principal, Christine a aussi pu être une maman pour la première fois.
Voici notre rencontre avec Christine Beaulieu en vidéo, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Instagram ci-dessous:
La nouvelle série Bon Cop, Bad Cop arrivera sur Crave en 2026.
Christine Beaulieu y incarnera une lieutenante de la Sûreté du Québec.
Il a quelques mois, on a eu la chance de mettre les pieds sur le plateau de tournage. Le lieu choisi pour tourner une scène de l’épisode 5 avait de quoi surprendre: un étage complètement vacant dans une tour à bureaux du centre-ville de Montréal, transformé pour l’occasion en décor de fiction situé… à Toronto!
Vous aimerez aussi: