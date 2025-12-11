Découvrez le prochain projet de Christine Beaulieu

Christine Beaulieu dévoile aujourd'hui son tout nouveau projet.

La comédienne sera de retour sur scène dans une pièce de théatre intitulée Top Girls.

Christine Beaulieu donnera la réplique à Cynthia Wu-Maheux, Romy Bédard, Laura Côté-Bilodeau, Marie-France Lambert, Ève Pressault.

La ligne d'accroche de cette nouvelle pièce de théâtre: «Quel est le coût du succès pour les femmes dans une société patriarcale et capitaliste?»