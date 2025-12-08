Christine Beaulieu lance: «merci d’être mes enfants que je n’ai pas»

Début du contenu principal.
Quelques minutes après avoir remporté le prix Michel-Côté avec le film Le cyclone de Noël lors de la 27e édition du Gala Québec Cinéma, Christine Beaulieu s’est confiée sur l’impact de la série L'œil du cyclone.
Le film est l'œuvre dérivée de cette série, dont la saison 6 sera bientôt diffusée. En plus d’avoir la chance d’y incarner le personnage principal, Christine a aussi pu être une maman pour la première fois.
«Plus personnellement, je n’ai pas d’enfants. Fait que moi, ça me permet de jouer la maman et ça me comble quelque part de très important pour moi. Merci d’être mes enfants que je n’ai pas», a mentionné avec émotions celle qui interprète Isabelle Gagnon dans la série et le film.
Dans les commentaires sous la vidéo de notre entrevue partagée sur Facebook, la sœur de Christine a laissé ce beau message: «WoW que je suis fière de la femme que tu es ma soeur! C’est beau d’entendre tout ce que ces enfants là ont à dire sur toi!!! Félicitations à toute l’équipe!»
Emi Chicoine, qui joue aux côtés de Christine Beaulieu dans Le cyclone de Noël et L'œil du cyclone, a indiqué en entrevue avec En Vedette que cette dernière lui a montré comment elle devait se tenir «dans cette industrie qui peut être difficile en tant que femme».
«Elle me disait: “Quand je mets un pied à terre sur un plateau, je le fais pour toi. Toi, fais-le pour Juliette. Et Juliette va le faire pour…” C’est Guylaine Tremblay qui lui avait dit ça», a indiqué Emi.
Christine a confirmé par la suite que c’était bien un conseil qu’elle avait reçu de la part de Guylaine Tremblay. «Guylaine, elle m’avait dit: “Si je négocie un contrat, c’est pour toi que je le fais.” C’est vrai, elle a raison. Si Guylaine n’a pas un bon salaire, qu’est-ce que c’est moi, mon salaire?», a-t-elle expliqué.
