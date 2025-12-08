Christine Beaulieu lance: «merci d’être mes enfants que je n’ai pas»

Un précieux conseil de Guylaine Tremblay

Emi Chicoine, qui joue aux côtés de Christine Beaulieu dans Le cyclone de Noël et L'œil du cyclone, a indiqué en entrevue avec En Vedette que cette dernière lui a montré comment elle devait se tenir «dans cette industrie qui peut être difficile en tant que femme».

«Elle me disait: “Quand je mets un pied à terre sur un plateau, je le fais pour toi. Toi, fais-le pour Juliette. Et Juliette va le faire pour…” C’est Guylaine Tremblay qui lui avait dit ça», a indiqué Emi.

Christine a confirmé par la suite que c’était bien un conseil qu’elle avait reçu de la part de Guylaine Tremblay. «Guylaine, elle m’avait dit: “Si je négocie un contrat, c’est pour toi que je le fais.” C’est vrai, elle a raison. Si Guylaine n’a pas un bon salaire, qu’est-ce que c’est moi, mon salaire?», a-t-elle expliqué.