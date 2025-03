6 choses que vous ne saviez pas sur les coulisses de Big Brother Célébrités

2. Les célébrités doivent connaître le jeu

David a expliqué que pour choisir les candidats maintenant, ils demandent aux gens de connaitre un peu le jeu pour s'assurer d'un bon fonctionnement et que se soit intéressant à regarder pour le public.

David ajoute ceci quand Daniel lui demande combien de noms sont proposés pour débuter la saison: «C'est beaucoup de noms qui sont proposés. Il y a plusieurs filtres pour se rendre au début de la saison. Il y a nous les gens qu'on a envie de voir et dont on a besoin pour avoir une bonne distribution. Il y a Noovo qui a son mot à dire et on se fait beaucoup dire non. Il faut être capable de libérer son agenda pendant 3 mois. Il faut avoir envie de vivre en huis clos et c'est difficile.»