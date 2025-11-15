Charlotte Cardin tannée des commentaires sur son corps: « Ça me saoule vraiment »

Début du contenu principal.
Charlotte Cardin en a franchement assez!
À 31 ans, la chanteuse, qui a commencé sa carrière comme mannequin avant de devenir l’une des artistes les plus acclamées au pays, a confié être épuisée par les commentaires incessants sur son corps!
Une réalité qui la suit depuis… toujours!
Dans une entrevue avec Konbini, Charlotte a expliqué qu’elle retombe encore et encore sur les mêmes remarques au sujet de sa silhouette longiligne, comme si c’était un sujet inévitable pour certains internautes.
« Un truc qui revient tout le temps, et ça vraiment ça me saoule, c’est que les gens parlent tout le temps de mon corps », lance-t-elle, visiblement exaspérée. « J’ai toujours été maigre, j’ai toujours été faite comme ça. »
Au-delà de ses propres expériences, l’artiste voit dans ces commentaires un comportement social inquiétant. Elle ne comprend pas comment, en 2025, on puisse encore juger ou analyser le corps des femmes aussi librement et aussi souvent.
« C’est un truc que je trouve tellement arriéré, de parler tout le temps du corps des femmes. Je n’en reviens pas qu’on en soit encore là », déplore-t-elle.
Charlotte souligne que ce type de discours est non seulement dépassé, mais aussi nuisible, peu importe la personne visée.
La chanteuse aborde aussi un autre angle: les internautes qui prétendent «s’inquiéter» pour elle. Pour Charlotte, ces messages ne sont pas plus bienveillants que les autres... ils ne font qu’ajouter une pression inutile!
« Même si j’avais un trouble alimentaire, si j’étais malade, ce ne sont pas des commentaires comme ça qui aideraient », affirme-t-elle avec justesse.
Impossible d’être plus claire: commenter le corps d’autrui n’aide jamais, même lorsque l’intention paraît bienveillante.
Charlotte Cardin admet qu’avec le temps, elle a fini par relativiser et composer avec ces remarques. Mais ce qui la préoccupe vraiment, ce n’est plus sa propre personne: c’est le message que ces comportements envoient, surtout aux plus jeunes.
Ce phénomène «l’inquiète pour la société en général», dit-elle, consciente de l’impact que ces commentaires peuvent avoir sur d’autres personnes moins outillées pour y faire face.
Charlotte Cardin et Aliocha Schneider avaient de quoi célébrer mercredi, eux qui sont ensemble depuis maintenant 9 ans.
Dans une publication déposée sur Instagram, la chanteuse a d’ailleurs immortalisé cette étape importante avec un duo de clichés capturés dans un photomaton.
Les images, en noir et blanc, les montrent en séance adorable de bisous, devant le petit rideau typique de ces types de cabines qui nous rappellent le film Le fabuleux destin d’Amélie Poulain.
