Charlotte Cardin tannée des commentaires sur son corps: « Ça me saoule vraiment »

Dans une entrevue avec Konbini, Charlotte a expliqué qu’elle retombe encore et encore sur les mêmes remarques au sujet de sa silhouette longiligne, comme si c’était un sujet inévitable pour certains internautes.

« Un truc qui revient tout le temps, et ça vraiment ça me saoule, c’est que les gens parlent tout le temps de mon corps », lance-t-elle, visiblement exaspérée. « J’ai toujours été maigre, j’ai toujours été faite comme ça. »

Au-delà de ses propres expériences, l’artiste voit dans ces commentaires un comportement social inquiétant. Elle ne comprend pas comment, en 2025, on puisse encore juger ou analyser le corps des femmes aussi librement et aussi souvent.

« C’est un truc que je trouve tellement arriéré, de parler tout le temps du corps des femmes. Je n’en reviens pas qu’on en soit encore là », déplore-t-elle.

Charlotte souligne que ce type de discours est non seulement dépassé, mais aussi nuisible, peu importe la personne visée.