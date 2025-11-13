Charlotte Cardin et Aliocha Schneider ont de quoi célébrer

Début du contenu principal.
Charlotte Cardin et Aliocha Schneider avaient de quoi célébrer mercredi, eux qui sont ensemble depuis maintenant 9 ans.
Dans une publication déposée sur Instagram, la chanteuse a d’ailleurs immortalisé cette étape importante avec un duo de clichés capturés dans un photomaton.
Les images, en noir et blanc, les montrent en séance adorable de bisous, devant le petit rideau typique de ces types de cabines qui nous rappellent le film Le fabuleux destin d’Amélie Poulain.
Sous les clichés, Charlotte Cardin a inscrit un simple «9 ans».
Dans les commentaires, de nombreux fans ont célébré leur histoire d’amour inspirante qui semble si forte malgré la distance qui les sépare souvent.
Mais le commentaire qui nous a le plus charmés est évidemment celui du principal intéressé, Aliocha Schneider qui a simplement et amoureusement ajouté une ribambelle de cœurs.
Rappelons qu’en septembre dernier, Charlotte Cardin a dévoilé le surprenant secret de longévité de son couple, nous apprenant que c’est un aspect difficile de sa relation avec Aliocha Schneider qui rend possiblement leur amour si fort.
Dans un extrait partagé par le compte Instagram du podcast français Ton Quotidien, avec Pablo Mira, la star a effectivement parlé de son couple.
Celle qui ne vit pas dans la même ville que son amoureux des presque 9 dernières années a effectivement raconté que leur distance nourrissait en quelque sorte la passion qui reste vive entre les deux.