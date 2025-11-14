Charlotte Cardin se confie sur le décès de son grand-père avec l'aide médicale à mourir

Début du contenu principal.
En entrevue avec le média français Konbini, Charlotte Cardin a récemment dévoilé de touchantes confidences à propos du décès de son grand-père.
La chanteuse a confié que ce dernier avait eu recours à l’aide médicale à mourir et elle a expliqué que ce procédé était légal au Québec, ce qui n’est pas le cas ailleurs dans le monde.
Atteint de la maladie de Parkinson depuis longtemps, le grand-père de Charlotte «perdait vraiment sa dignité» et «ses facultés de base». «Il a donc fait le choix de partir entouré de tout le monde qu’il aimait», a-t-elle expliqué.
Voyez cet extrait de l’entrevue juste ici:
«On était avec lui, on était tous couchés autour de lui, dans son lit d’hôpital. C’était un très beau moment dans ma vie, et j’ai vu le… J’ai carrément vu le moment où il est parti. Ça m’a fait réfléchir à plein de choses, mais aussi, on a pu être avec lui dans ce moment-là», a-t-elle ajouté.
Charlotte a donc réalisé que le départ d’un être cher comme son grand-père est mieux lorsqu’on peut être entourés de ceux qu’on aime.
Charlotte Cardin et Aliocha Schneider avaient de quoi célébrer mercredi, eux qui sont ensemble depuis maintenant 9 ans.
Dans une publication déposée sur Instagram, la chanteuse a d’ailleurs immortalisé cette étape importante avec un duo de clichés capturés dans un photomaton.
Les images, en noir et blanc, les montrent en séance adorable de bisous, devant le petit rideau typique de ces types de cabines qui nous rappellent le film Le fabuleux destin d’Amélie Poulain.
