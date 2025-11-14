Charlotte Cardin se confie sur le décès de son grand-père avec l'aide médicale à mourir

En entrevue avec le média français Konbini, Charlotte Cardin a récemment dévoilé de touchantes confidences à propos du décès de son grand-père.

La chanteuse a confié que ce dernier avait eu recours à l’aide médicale à mourir et elle a expliqué que ce procédé était légal au Québec, ce qui n’est pas le cas ailleurs dans le monde.

Atteint de la maladie de Parkinson depuis longtemps, le grand-père de Charlotte «perdait vraiment sa dignité» et «ses facultés de base». «Il a donc fait le choix de partir entouré de tout le monde qu’il aimait», a-t-elle expliqué.