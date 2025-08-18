Aliocha Schneider sort de ses vacances en Grèce pour annoncer une «trop belle nouvelle» pour Charlotte Cardin et lui

Aliocha Schneider a tenu à s’adresser à ses abonnés afin de leur annoncer une excellente nouvelle concernant son amoureuse Charlotte Cardin et lui, une certification prestigieuse qui représente une belle tape dans le dos.

Celui qui profite de vacances en Grèce a fait une entorse à ce moment loin des obligations professionnelles pour confier que la pièce Ensemble coécrite avec sa douce, était certifiée single Diamant.