Aliocha Schneider sort de ses vacances en Grèce pour annoncer une «trop belle nouvelle» pour Charlotte Cardin et lui

Aliocha Schneider a tenu à s’adresser à ses abonnés afin de leur annoncer une excellente nouvelle concernant son amoureuse Charlotte Cardin et lui, une certification prestigieuse qui représente une belle tape dans le dos.
Celui qui profite de vacances en Grèce a fait une entorse à ce moment loin des obligations professionnelles pour confier que la pièce Ensemble coécrite avec sa douce, était certifiée single Diamant.
Concrètement, cette certification accordée en France par le SNEP (Syndicat National de l'Édition Phonographique) veut dire que leur chanson brise cœur a atteint 50 millions d’écoute en ligne et de téléchargement toutes plateformes confondues, un nombre très impressionnant.
De nombreux fans se sont empressés de leur offrir leurs félicitations, soulignant que c’était pleinement mérité.
Rappelons que la chanson Ensemble est la première chanson que le couple formé d’Aliocha Schneider et Charlotte Cardin signent ensemble et si on se fie à ce succès, ils devraient reproduire l’expérience.