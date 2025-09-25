Charlotte Cardin pourrait être sacrée Artiste féminine de l'année en France!

Début du contenu principal.
Charlotte Cardin est en nomination dans la catégorie Artiste féminine francophone de l'année aux NRJ Music Awards en France!
La prestigieuse cérémonie aura lieu le vendredi 31 octobre 2025.
L'interprète du succès Meaningless a annoncé la bonne nouvelle dans un carrousel publié sur Instagram aujourd'hui:
Aux côtés de Charlotte Cardin dans la catégorie Artiste féminine francophone, on compte 4 autres nommées dont les stars internationales Vanessa Paradis et Aya Nakamura.
La sensation Louane ainsi qu'Helena, révélée grâce à Star Academy en France, sont également en nomination.
Pour voter pour Charlotte Cardin aux NRJ Music Awards 2025, vous pouvez cliquer juste ici!
On vous rappelle que la belle Québécoise vient tout juste de lancer une nouvelle chanson, Tant pis pour elle. Vous pouvez l'écouter dans la vidéo ci-dessous:
Sur une note personnelle, Charlotte Cardin a récemment dévoilé le surprenant secret de longévité de son couple, nous apprenant que c’est un aspect difficile de sa relation avec Aliocha Schneider qui rend possiblement leur amour si fort.
Dans un extrait partagé par le compte Instagram du podcast français Ton Quotidien, avec Pablo Mira, la star a raconté que leur distance nourrissait en quelque sorte la passion qui reste vive entre les deux.
«On a tellement vécu de distance, on a tellement été séparés l’un de l’autre, qu’on a encore ce sentiment de début quand on est ensemble.»
Puis, elle a précisé qu’ils profitaient ensemble à la fois les papillons d’un début de relation, et la profondeur d’un couple qui perdure.