Nouveau hit? Charlotte Cardin annonce «une nouvelle ère»

Par voie de communiqué, la chanteuse a présenté sa nouvelle chanson: «Tant pis pour elle n’est pas un simple successeur à Feel Good : il en partage la force, mais trace une nouvelle ère»

La chanson de la mégastar est décrite comme un véritable fantasme de vengeance brillamment exécuté, la pièce incarne tout ce que l’on pense tout bas, mais que l’on ose enfin dire tout haut. Elle transforme la patience en éclat, la colère en beauté, jusqu’à l’embraser pour en faire une ascension.

La chanson est disponible sur toutes les plateformes.