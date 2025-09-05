Nouveau hit? Charlotte Cardin annonce «une nouvelle ère»

Début du contenu principal.
Charlotte Cardin vient de lancer une toute nouvelle chanson et amorce ainsi une nouvelle ère dans sa carrière.
Avec Tant pis pour elle, l’artiste se réinvente: explorant des nuances vocales intéressantes, elle ose sortir de son moule habituel pour proposer quelque chose d’un peu différent.
Par voie de communiqué, la chanteuse a présenté sa nouvelle chanson: «Tant pis pour elle n’est pas un simple successeur à Feel Good : il en partage la force, mais trace une nouvelle ère»
La chanson de la mégastar est décrite comme un véritable fantasme de vengeance brillamment exécuté, la pièce incarne tout ce que l’on pense tout bas, mais que l’on ose enfin dire tout haut. Elle transforme la patience en éclat, la colère en beauté, jusqu’à l’embraser pour en faire une ascension.
La chanson est disponible sur toutes les plateformes.
Charlotte Cardin avait déjà offert un avant-goût de sa nouvelle pièce. Dans une vidéo TikTok visionnée des milliers de fois, on la voyait se dandiner sur l’extrait, sans toutefois trop en révéler à son public.