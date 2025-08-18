La chanteuse Naomi dénonce un acte de racisme choquant vécu à Québec

Début du contenu principal.
La chanteuse Naomi a dénoncé un acte de racisme vécu à Québec, mettant en lumière une situation complètement inacceptable.
La talentueuse artiste était de passage dans la capitale provinciale afin d’offrir un spectacle qui, a-t-elle confié, a été incroyable. Un beau moment, une performance dont elle est fière. Jusqu’à maintenant, tout va bien.
Mais c’est au moment de se rendre au petit «after-party» que ça a dégénéré en raison de 4 individus, tous de jeunes hommes blancs de moins de 35 ans.
Naomi a raconté: «je marche vers le restaurant où on va prendre un verre et un véhicule s’arrête à côté de moi pour me traiter de salle n**gr**se et de poulet frit. Super…
C’est la première fois dans mes 31 ans d’existence sur cette basse terre que ça m’arrive. Pour vrai, j’ai pleuré.
2 secondes après, je suis encore sous le choc; une jeune femme latina passe en voiture puis même après mon traumatisme, je l’ai vue, elle m’a souri, j’ai souris, et derrière moi, il y avait deux employés d’un autre restaurant un peu plus loin […], ils ont juste vu son sourire à elle dans le fond, et ils ont dit "elle est contente, elle sourit, c’est l’été, elle est au Québec et elle est en Mercedes. Elle est bien." En mode "on est-tu généreux, au Québec de donner les opportunités au immigrants…"»
Quelle horreur, sérieusement: deux discours racistes complètement inacceptables entendus à quelques minutes d’intervalle l’un de l’autre. C’est tellement gênant.
Ça illustre que certaines personnes ont encore besoin d’énormément d’éducation. On envoie du doux à Naomi qui a eu le courage de parler et de dénoncer une situation qu’elle n’aurait tout simplement jamais dû vivre.
Vous aimerez aussi: