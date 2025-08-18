La chanteuse Naomi dénonce un acte de racisme choquant vécu à Québec

Mais c’est au moment de se rendre au petit «after-party» que ça a dégénéré en raison de 4 individus, tous de jeunes hommes blancs de moins de 35 ans.

Naomi a raconté: «je marche vers le restaurant où on va prendre un verre et un véhicule s’arrête à côté de moi pour me traiter de salle n**gr**se et de poulet frit. Super…

C’est la première fois dans mes 31 ans d’existence sur cette basse terre que ça m’arrive. Pour vrai, j’ai pleuré.

2 secondes après, je suis encore sous le choc; une jeune femme latina passe en voiture puis même après mon traumatisme, je l’ai vue, elle m’a souri, j’ai souris, et derrière moi, il y avait deux employés d’un autre restaurant un peu plus loin […], ils ont juste vu son sourire à elle dans le fond, et ils ont dit "elle est contente, elle sourit, c’est l’été, elle est au Québec et elle est en Mercedes. Elle est bien." En mode "on est-tu généreux, au Québec de donner les opportunités au immigrants…"»