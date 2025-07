Chantal Lacroix dénonce les commentaires en lien avec son physique

Dans son message, Chantal en appelle à la douceur et invite chacun à réfléchir avant de commenter l’apparence physique d’une personne.

«Mais je veux juste qu’on prenne conscience que ce genre de commentaire n’est pas « juste une opinion », c’est souvent un coup porté à quelqu’un qui peut, petit à petit, avoir un impact parfois destructeur.

Nous avons tous un rôle à jouer pour construire un monde plus bienveillant, où l’on célèbre la diversité des corps et des peaux, et où l’on valorise ce que chacun est, plutôt que ce qu’il montre.

Alors la prochaine fois, avant de commenter l’apparence d’autrui, posons-nous cette simple question : Est-ce bienveillant ? Est-ce utile ? Est-ce nécessaire? Est-ce constructif? Est-ce respectueux ?

C’est par des prises de conscience comme celle-ci que l’on peut espérer faire évoluer les mentalités.»