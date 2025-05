Céline Dion partage une rare photo de famille pour la fête des Mères

Avec les photos, Céline Dion porte une réflexion sur la chance d'être maman de trois beaux enfants. Elle se souvient également des précieux moments où les trois générations étaient réunies.

Voici l'inspirant texte de la chanteuse soulignant la fête des Mères:

«En regardant ces moments précieux avec mes trois merveilleux fils et ma propre mère, mon cœur déborde de gratitude et d’amour.

Chaque photo raconte une histoire de rires, de croissance et du lien indestructible que nous partageons.

De leurs premiers pas à leurs dernières aventures, chaque jour passé, les trois générations ensemble, était un cadeau rempli de joie et d’apprentissage. En cette prochaine fête des mères, je célèbre non seulement l’amour qu’ils continuent de me donner, mais aussi l’incroyable aventure que nous avons entreprise ensemble. Merci de remplir ma vie de sens et de bonheur, de la grand-mère, à la mère, aux fils. Je suis éternellement reconnaissante. - Céline xx...»

On adore voir les messages écrits directement par Céline Dion sur ses comptes officiels!