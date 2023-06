Céline Dion dépenserait des milliers de dollars par mois pour ses traitements

Rappelons que la star a annulé tous ses concerts prévus jusqu'en 2024 en raison de ses problèmes de santé.

Céline Dion est atteinte de la maladie appelée Stiff person syndrome, un trouble neurologique assez rare et progressif. Dans un communiqué officiel envoyé aux médias en mai dernier, son équipe avait écrit: « Alors que le monde sort de la pandémie, Céline continue d'être traitée pour une condition médicale diagnostiquée qui l'empêche de se produire en spectacle.

On lui souhaite de retrouver la forme rapidement et on lui envoie tout notre amour!