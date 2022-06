Céline Dion ajoute une corde à son arc!

À côté de l'image, on peut lire ceci :

« Céline a conçu et décoré (avec de l’aide incroyable !) une statue de bébé éléphant grandeur nature pour l'installation artistique @elephantparadefan au @resortsworldlv. L'exposition sensibilise et soutient les projets de bien-être et de conservation des éléphants. Céline a nommé son éléphant Namaste.

"L'éléphant est l'une des espèces les plus élégantes de la planète et un joyau précieux de la couronne de Mère Nature. C'est un véritable privilège pour nous d'honorer ce bel animal, finement orné de l'élégance des cristaux, et puissions-nous être bénis de leur présence sur cette terre pour une éternité. Nous vous présentons Namaste ! - Céline, René-Charles, Nelson & Eddy xx ..." »

Elle est douée, n'est-ce pas? On lui lèvre notre chapeau, non seulement pour cette magnifique oeuvre, mais aussi pour ce grand geste pour les éléphants.