Mauvaise nouvelle: Céline Dion est forcée d’annuler ses spectacles jusqu’en 2024

Céline Dion annule tous ses concerts prévus jusqu'en 2024 en raison de problèmes de santé.

La chanteuse a annoncé la mauvaise nouvelle à ses milliers d'admirateurs ce vendredi matin, dans une publication sur les réseaux sociaux.

Voici le texte de la star annonçant l'annulation de sa tournée mondiale Courage :

« Je suis tellement désolée de vous décevoir encore une fois. Je travaille très fort pour retrouver mes forces, mais les tournées peuvent être exigeantes et difficiles, même quand on est à 100 %. Ce serait injuste envers vous de reporter les concerts une fois de plus, et bien que cela me brise le cœur, il vaut mieux tout annuler maintenant, jusqu'à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène. Je veux que vous sachiez que je n'abandonne pas... et que surtout, j'ai très hâte de vous revoir ! »