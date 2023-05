Love Again: le film de Céline Dion démoli par les critiques

Sur le site Rotten Tomatoes, le film de Céline Dion obtient un score de 19%. Vous avez bienlu, 19 sur 100.

Rappelons que dans Love Again, on suivra l'histoire d'une femme en deuil de son fiancé. Pour s'en sortir, elle commence à envoyer des textos à son ancien numéro de téléphone, qui appartient maintenant à quelqu'un d'autre. Les deux finiront par se rencontrer et développeront une relation. À travers tout ça, Céline Dion incitera les deux complices à tomber amoureux. À voir au cinéma dès maintenant.