Céline Dion révèle le groupe préféré de son fils Eddy

Dans une récente vidéo, Céline Dion dévoile ses coups de cœur musicaux du moment et les chansons qui figurent actuellement ses playlists. Elle en a aussi profité pour révéler que son fils Eddy est un grand amateur du groupe Metallica.
Dans la vidéo, Céline explique que Metallica figure aussi dans ses listes d’écoute: «Eddy, l’un de mes jumeaux, son groupe préféré est Metallica, et maintenant j’ai envie de chanter une chanson de Metallica.»
En plus du célèbre groupe rock, la chanteuse mentionne également plusieurs artistes qu’elle apprécie particulièrement, dont Rihanna, Lauren Daigle et James Blunt.
Découvrez la vidéo ci-bas:
Dans la vidéo, la mégastar mentionne également la chanteuse Celeste, pour qui elle a un véritable coup de cœur, allant même jusqu’à lui lancer une invitation très claire à collaborer ensemble. «C’est incroyable. Tu es formidable. Tu vois? Deux “C” ensemble? On pourrait faire quelque chose.»
Est-ce un duo qui pourrait voir le jour?
Céline Dion a été renversée en écoutant la performance d'une jeune chanteuse qui a repris sa version de All By Myself.
La superstar a décidé de commencer à partager des vidéos de ses fans qui reprennent ses chansons sur les réseaux sociaux les vendredis.
