Céline Dion révèle le groupe préféré de son fils Eddy

Dans la vidéo, Céline explique que Metallica figure aussi dans ses listes d’écoute: «Eddy, l’un de mes jumeaux, son groupe préféré est Metallica, et maintenant j’ai envie de chanter une chanson de Metallica.»

En plus du célèbre groupe rock, la chanteuse mentionne également plusieurs artistes qu’elle apprécie particulièrement, dont Rihanna, Lauren Daigle et James Blunt.

