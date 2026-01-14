Céline Dion et ses fils ont un message pour René Angélil

Début du contenu principal.
Le 14 janvier est une journée particulièrement triste pour Céline Dion et ses fils, René-Charles, Nelson et Eddy. C'est à cette date, en 2016, que René Angélil est décédé.
Cette année marque donc le 10e anniversaire de la mort du célèbre imprésario.
Afin de souligner cet anniversaire posthume, Céline Dion et ses fils ont publié un touchant message sur les réseaux sociaux.
Avec une superbe photo de René Angélil illuminée au-dessus d'un grand piano noir, la superstar et ses garçons s'adressent à celui qui leur manque terriblement chaque jour:
Traduction libre: «Mon amour, dix ans sans toi, c'est comme une seule journée, et pourtant chaque jour me paraît une éternité… Dix ans sans tes caresses, et pourtant chaque jour je sens ta présence… Tu nous manques terriblement, mais tu nous as appris à être forts. On t'aime toujours plus, chaque jour, chaque année.
- Céline, RC, Nelson et Eddy xx…»
Rappelons que Céline Dion et René Angélil ont été mariés pendant 22 ans, avant qu'il ne soit emporté par la maladie en 2016. Il avait 73 ans.
En plus de sa femme et ses fils, d'autres personnalités publiques ont rendu hommage à René Angélil en ce 14 janvier.
Stéphane Laporte, entre autres, a partagé un texte sur sa page Facebook officielle:
Les coanimateurs de Pop Pop Balado, Marie-Josée Gauvin et Maxime Roberge, ont également souligné les 10 ans de la mort de René Angélil dans le plus récent épisode du podcast: