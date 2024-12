Ce personnage clé fera un retour dans STAT et il pourrait tout changer

En plus d’avoir fréquenté Emmanuelle, Tristan est également le meilleur ami de Steve Jolicoeur (Marc Beaupré)! On se souvient que Steve avait aussi «scrappé» une soirée entre Manu et Tristan alors qu’il était dans un épisode maniaque.

Quand on regarde le résumé du premier épisode de STAT au retour des Fêtes, on voit son nom apparaître. Cela pourrait tout changer.

«Tristan Rhéaume, le meilleur ami de Steve, constate que celui-ci est en proie à des hallucinations. Pascal et Emmanuelle discutent de la Direction de l'hôpital.»