Cathy Gauthier a retrouvé l'amour!

Cathy a su adapter son mode de vie à son nouveau rythme. Elle a instauré une routine saine qui inclut des horaires bien définis pour les repas, les devoirs et les activités d’Alice. Sa relation avec François, son ex-mari avec qui elle a été mariée pendant 7 ans, est empreinte de respect et de coopération, permettant à leur fille de voir ses deux parents chaque jour. Leur entente est exemplaire: ils vivent à proximité et s’organisent pour le bien-être d’Alice.

Sur le plan sentimental, Cathy a connu une période d’introspection après sa séparation, ne s’attendant pas à retrouver l’amour rapidement. Pourtant, c’est via un ami qu’elle a rencontré Dany, qu’elle appelle affectueusement Ti-Nour.

«J’ai essayé de m’inscrire sur Tinder, mais mon compte a été annulé après 10 minutes, parce que les gars ne croyaient pas que c’était moi et m’ont dénoncée comme un faux compte! Et ça a fait la même affaire avec Facebook Rencontres.», dévoile-t-elle au magazine La Semaine.

Elle se rappelle même avec humour ses tentatives de rencontrer quelqu’un sur des applications de rencontres, qui se sont soldées par des échecs cocasses. Aujourd'hui, elle est heureuse et épanouie dans sa nouvelle relation, souhaitant que leur bonheur perdure.

«Je l’ai rencontré via un ami!», confie Cathy à propos de son nouvel homme Dany!

On leur souhaite tout le bonheur du monde... et on a bien hâte de lui voir la binette!