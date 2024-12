Cathy Gauthier partage une première photo de son nouvel amoureux

Cathy avait annoncé cette nouvelle histoire d’amour en septembre dernier, révélant qu’elle avait rencontré Dany grâce à un ami commun. Elle avait confié avec humour: «Je l’ai rencontré via un ami. Il se prénomme Dany, et je l’appelle affectueusement Ti-Nour.» Une relation qui semble lui apporter un bel équilibre et beaucoup de bonheur!

Rappelons que Cathy a été mariée pendant sept ans à François Paradis, avec qui elle partage la garde de leur fille Alice. Leur séparation, bien qu’importante, s’est faite dans le respect et la collaboration: «On se partage le temps passé avec Alice, tout le monde est heureux, ma fille voit ses deux parents chaque jour», a-t-elle confié.