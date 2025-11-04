OD Chypre: ce couple passera la nuit dans la maison de l'amour

Début du contenu principal.
La température risque de grimper ce soir à Occupation Double Chypre…
Un couple aura l’occasion de passer la nuit dans la Maison de l’amour, et on peut s’attendre à une ambiance particulièrement caliente!
Ce sont Julie-Pier et Maxime qui auront la chance de profiter d’un moment privilégié dans la maison située au bord de l’eau.
Après des rapprochements plutôt intenses au cours des dernières semaines, on peut s’attendre à une très grosse nuit pour le duo.
Reste à voir s’ils profiteront également de cette escapade pour peaufiner leur stratégie en vue de la finale, puisque le couple est actuellement en position délicate dans les maisons mixtes.
Ce soir, Alexandra et Anthony auront également droit à une escapade romantique. Ils vivront un tête-à-tête féerique sur la plage, profitant d’un spectacle enflammé présenté par des danseurs de feu.
Pour ne rien manquer d'Occupation Double Chypre, il faudra être à l’écoute ce soir à 18 h 30 sur Noovo et sur noovo.ca.
