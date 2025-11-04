OD Chypre: ce couple passera la nuit dans la maison de l'amour

Ce sont Julie-Pier et Maxime qui auront la chance de profiter d’un moment privilégié dans la maison située au bord de l’eau.

Après des rapprochements plutôt intenses au cours des dernières semaines, on peut s’attendre à une très grosse nuit pour le duo.

Reste à voir s’ils profiteront également de cette escapade pour peaufiner leur stratégie en vue de la finale, puisque le couple est actuellement en position délicate dans les maisons mixtes.