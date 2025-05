Catherine Bastien d'OD Martinique est enceinte de son deuxième enfant!

Elle ajoute: «Avec une petite fille incroyable comme Layla, c’était bien évident que nous voulions agrandir la famille. Elle sera une excellente grande sœur cet automne. J’ai hâte de la voir dans ce rôle. Mon cœur explose d’amour quand je regarde les photos. Merci à @carolaneferlandphotos et à @cliniqueprenato pour le suivi pour les échographies.»

Pour ceux qui suivent leur histoire de près, tout a commencé en 2022, lorsque Catherine et William se sont rencontrés. Depuis, leur relation a évolué rapidement et naturellement. Leur fille Layla est née le 4 mars 2024, et l’annonce d’un deuxième bébé quelques mois plus tard confirme que le bonheur est au rendez-vous dans cette jeune famille!

Pour l’instant, Catherine n’a pas encore révélé le sexe ou le prénom du futur bébé, mais dans ses Highlights Instagram, elle a laissé un petit indice intrigant: «bébé i».