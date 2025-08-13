Cette candidate d'OD Chypre travaille avec un coiffeur des stars

Début du contenu principal.
Les candidats et candidates de la nouvelle saison d'Occupation Double ont été dévoilés plus tôt cette semaine.
Parmi les célibataires qui feront partie de l'aventure OD Chypre, on compte une coiffeuse de 23 ans. Elle s'appelle Elisa.
Originaire de Saint-Lin-Laurentides, la jeune femme pratique son métier depuis déjà quelques années. Et elle a eu un mentor bien connu du public: Kevins-Kyle!
Cet ancien participant de Loft Story est aujourd'hui coiffeur des stars, et Elisa a commencé sa carrière de coiffeuse en étant son assistante.
Très fier de la voir foncer dans l'aventure OD Chypre, celui qui se décrit comme son «papa coiffure» lui a souhaité bonne chance sur les réseaux sociaux.
Voici le petit mot d'encouragement de Kevins-Kyle à Elisa, l'une des nouvelles participantes d'Occupation Double:
«J’ai eu l’honneur de donner un petit refresh à la belle Elisa pour son grand départ vers Occupation Double.
Elisa, ça fait maintenant 3 ans qu’on travaille ensemble. D’abord comme mon assistante, puis comme coiffeuse à part entière, je t’ai vu grandir, foncer, t’épanouir à travers les shows qu’on a montés ensemble. L’an dernier, tu prenais même l’avion pour la première fois grâce à ton contrat pour coiffer au party Kevins-Kyle au Mexique… et on peut dire que ça t’a donné la piqûre des grands projets! Ton talent est inégalé, ta drive est inspirante, et on sait tous que tu vas briller. Toute l’équipe du studio te souhaite une aventure magique et inoubliable!
Et pour les candidats d’OD… accrochez-vous!!! son coup de pinceau est doux, mais son caractère, un peu moins!(mais on l’aime de même) Bonne chance Elisa! Papa coiffure commence à stresser… MAINTENANT»
On vous invite à découvrir le portrait vidéo d'Elisa juste ici sur le site de Noovo!
Depuis les débuts d’Occupation Double, le tapis rouge est un incontournable! C’est le moment où les célibataires, dans leurs plus beaux atours, font leur grande entrée devant le public, et où débute officiellement la saison! Les téléspectateurs adorent y analyser les premières impressions, repérer les coups de cœur potentiels… et parfois même assister à des rebondissements, comme l’année où deux tapis rouges avaient été présentés!
Mais cette année, grosse surprise: OD Chypre brise la tradition! Pas de tapis rouge au programme… et c’est une twist à laquelle personne ne s’attendait!
