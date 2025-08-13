Cette candidate d'OD Chypre travaille avec un coiffeur des stars

«J’ai eu l’honneur de donner un petit refresh à la belle Elisa pour son grand départ vers Occupation Double.

Elisa, ça fait maintenant 3 ans qu’on travaille ensemble. D’abord comme mon assistante, puis comme coiffeuse à part entière, je t’ai vu grandir, foncer, t’épanouir à travers les shows qu’on a montés ensemble. L’an dernier, tu prenais même l’avion pour la première fois grâce à ton contrat pour coiffer au party Kevins-Kyle au Mexique… et on peut dire que ça t’a donné la piqûre des grands projets! Ton talent est inégalé, ta drive est inspirante, et on sait tous que tu vas briller. Toute l’équipe du studio te souhaite une aventure magique et inoubliable!

Et pour les candidats d’OD… accrochez-vous!!! son coup de pinceau est doux, mais son caractère, un peu moins!(mais on l’aime de même) Bonne chance Elisa! Papa coiffure commence à stresser… MAINTENANT»

On vous invite à découvrir le portrait vidéo d'Elisa juste ici sur le site de Noovo!