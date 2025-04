C'est LUI le chum de Liliane Blanco-Binette

Depuis le début de la saison de Big Brother Célébrités, Liliane Blanco-Binette a parlé à quelques reprises de son chum. Elle n’a jamais mentionné son nom dans l’émission, mais on a pu sentir à quel point il compte pour elle.

Entre autres lors du défi du bilboquet, alors qu’elle disait vouloir gagner le plus de temps possible pour passer le plus de temps possible à jaser avec son chum et qu'elle avait absolument besoin pour terminer l'aventure en force.

Alors, qui est l'homme qui fait battre le cœur de Liliane? Il s’agit de Sébastien Tessier, un artiste bien connu de la scène humoristique québécoise et membre du duo Brick et Brack.