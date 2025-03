Mariana Mazza livre de rares confidences sur sa vie amoureuse

Étienne a osé aborder le sujet tabou de la vie sentimentale de Mariana. C’est rare que l’humoriste se confie sur ce sujet.

Après avoir admis qu’elle ne recevait pas souvent de propositions privées sur ses réseaux sociaux, elle a révélé qu’on avait déjà tenté de la matcher avec un animateur de radio bien connu.

«Je me promenais dans les corridors et Luc Fernandez est là. Et je dis: "Hey salut tout le monde!" et là, Nathalie Normandeau fait: "Heille, tu savais que Luc est célibataire." Pis, je suis comme, heille, il pourrait être mon père. Mais en même temps, je me dis que ça fait deux ans que je n'ai pas four***.»