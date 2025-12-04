Après une annonce crève-coeur, Bruno Blanchet donne de ses nouvelles

Il y a quelques jours, Bruno Blanchet a révélé être atteint d’un cancer de la prostate.

Dans une publication poignante, il a partagé une vidéo accompagnée d’un long message pour annoncer la nouvelle.

Il y écrit notamment :

«Je viens tout juste d’apprendre que j’ai enfin une date d’opération, prévue en janvier, et selon le docteur, je vais être sur pied, guéri et en pleine forme pour pouvoir revenir courir avec vous au Québec l’été prochain.»

Aprés cette annonce, il donne de ses nouvelles.