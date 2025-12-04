Après une annonce crève-coeur, Bruno Blanchet donne de ses nouvelles

Début du contenu principal.
Il y a quelques jours, Bruno Blanchet a révélé être atteint d’un cancer de la prostate.
Dans une publication poignante, il a partagé une vidéo accompagnée d’un long message pour annoncer la nouvelle.
Il y écrit notamment :
«Je viens tout juste d’apprendre que j’ai enfin une date d’opération, prévue en janvier, et selon le docteur, je vais être sur pied, guéri et en pleine forme pour pouvoir revenir courir avec vous au Québec l’été prochain.»
Aprés cette annonce, il donne de ses nouvelles.
Dans un nouveau message publié sur ses réseaux sociaux, l’animateur et grand sportif a donné des nouvelles rassurantes.
Il a tenu à remercier chaleureusement le public pour les nombreux témoignages de soutien, affirmant avoir été profondément ému, jusqu'à en verser quelques larmes, par l'affection reçue.
Il écrit notamment :
«La chance que j’ai de vous avoir!!
Aujourd’hui, il faut que je vous dise que j’ai beaucoup jonglé avant de vous faire part de ma maladie, parce que j’aurais pu ne pas vous en parler, puis subir mon opération, en catimini…
Et sachez que le choix de vous le révéler n’était pas afin de provoquer une vague de tristesse, la vie est déjà assez dure comme ça, on n’a pas besoin, en plus, qu’un clown se mette à nous faire de la peine!»
Un peu plus loin dans son message, Bruno Blanchet révèle que, malgré la maladie, il a tout de même réussi à monter sur un 21e podium le week-end dernier à Chiang Mai, lors de la course UTMB Inthanon 50.
Il s’est fixé un objectif ambitieux: atteindre 25 podiums d’ici 2025.