Bruno Blanchet est atteint d'un cancer de la prostate

Bruno Blanchet a annoncé une triste nouvelle dans un long message publié sur son compte Facebook ce matin: il est atteint d’un cancer de la prostate.
L’humoriste et comédien a avoué qu’il savait «depuis plusieurs mois que quelque chose clochait», mais qu’il voulait garder le tout «secret» puisqu’il désirait faire un examen complet de son vieux «body» avant de l’annoncer publiquement.
«La raison pour laquelle mes publications se faisaient rares, c’est parce que j’étais inquiet et préoccupé», a-t-il écrit.
Voyez la publication avec le long message de Bruno et une vidéo juste ici:
«Je me suis mis à m’imaginer souffrir de partout, et la moindre petite bosse et la plus petite des plaies devenait une obsession hypocondriaque, un cauchemar métastasique, et je croyais qu’on allait m’amputer de la lèvre et du genou. J’ai plutôt mal dormi depuis des mois…», peut-on aussi lire dans le message de l’humoriste.
Dans la vidéo, on peut entendre l’échange entre Bruno et le médecin lorsqu’il apprend qu’il est atteint du cancer de la prostate à un stade assez agressif.
On y voit également plusieurs extraits de courses auxquelles Bruno a eu la chance de participer. «Heureusement, la course m’a gardé en forme et sain d’esprit. 9 victoires d’affilée, et 20 podiums, pas pire, hein!», a-t-il mentionné dans son message.
En plus d’annoncer son cancer, Bruno a tenu à rappeler aux messieurs que «le dépistage d’un cancer n’est jamais TROP précoce». C’est un simple test sanguin lors d’un examen physique annuel qui a permis de trouver la minuscule tumeur sur la prostate de Bruno.
«J’ai compris que c’est pas parce qu’on est en santé qu’on n’est pas malade, et que c’est pas parce qu’on court vite qu’on échappe au cancer», a-t-il souligné.
