Bruno Blanchet est atteint d'un cancer de la prostate

Bruno Blanchet a annoncé une triste nouvelle dans un long message publié sur son compte Facebook ce matin: il est atteint d’un cancer de la prostate.

L’humoriste et comédien a avoué qu’il savait «depuis plusieurs mois que quelque chose clochait», mais qu’il voulait garder le tout «secret» puisqu’il désirait faire un examen complet de son vieux «body» avant de l’annoncer publiquement.

«La raison pour laquelle mes publications se faisaient rares, c’est parce que j’étais inquiet et préoccupé», a-t-il écrit.