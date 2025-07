Au sommet de sa forme, Bruno Blanchet publie une photo qui fait réagir

«TRICHER

Au beau milieu de la course Mae Mon Coffee trail de 41 km, avec un doux 2200m de dénivelé, tout allait bien, je venais de semer mon ami japonais qui courait avec des souliers flambant neufs -ne jamais faire ça!- et j’étais installé confortablement en 6e position overall, avec personne devant et personne derrière…

Le bonheur!

Et comme je croyais que les 5 premiers allaient être difficiles à rattraper, je me suis mis sur le cruise control, et j’ai fait l’effort de rester sur mes deux pieds pour terminer la course en un seul morceau, et récolter un 9e podium d’affilée.

Je m’étais arraché un genou après avoir piqué du nez plus tôt dans la nuit, et le but était maintenant de demeurer vivant.

Je profitais donc un peu plus qu’à l’habitude du paysage, parce que c’était la première fois que je visitais Doi Mae Mon, à l’ouest de Chiang Rai, au nord de la Thaïlande, et c’était magnifique; des cultures sauvages, au milieu de jungles denses, avec des points de vue sur des villages perdus où tu te demandes franchement comment ils font quand ils ont oublié d’acheter la pinte de lait au dépanneur…

Bref, je courais avec entrain, les jambes tenaient le coup dans les montées, les souliers s'agrippaient bien à la piste dans les descentes boueuses, et j’étais tellement dans ma bulle que quand j’ai vu apparaître la dernière pancarte qui indiquait l’arrivée, j’étais surpris.

Déjà?

J’ai traversé le fil d’arrivée sous les applaudissements, et dans les hauts-parleurs j’ai entendu “From Canaaaada, Mister Brounoooo Branchette, in the 3rd place overall!”

Ah bon. 3rd place, ça veut bien dire 3e place, ça? Mais… ils sont où les autres qui étaient devant moi?!

À la table des résultats, ils impriment mon résultat, ils me le donnent.

Dessus, c’est bel et bien écrit 3e place.

Je regarde ma montre. Oups.

J’étais un peu court sur les 41km et sur le dénivelé... Mais ça arrive souvent que la distance varie, selon la marque de la montre… Et peut-être que ceux qui me devançaient ont abandonné la course?

Sauf que cette fois-ci, je sentais que quelque chose ne tournait pas rond.

Alors, je suis allé voir la carte de la course imprimée sur une grande affiche, et je l’ai comparée avec celle que j’ai sur mon application de course… Et c’était bien ce que je craignais: il me manquait une boucle de qq km, au milieu, que j'avais escamotée sans m’en apercevoir.

Merde! J’ai pris un raccourci sans le savoir!

Qu’est-ce que je fais maintenant?

Une troisième place au classement général, ça se traduit par des très bons points au classement ITRA, ça… Et 9 podiums d’affilée, c’est un super bel accomplissement, surtout quand on en vise 25 en 2025, et que pour y arriver, il ne faut pas en rater + qu’un dans l’année!

Et sérieusement, entre vous et moi, quand on triche sans s’en apercevoir, est-ce que c’est tricher? Surtout qu’en plus, c’est peut-être un peu de la faute de l’organisation, parce que si j’ai manqué le tournant, c’est sans doute parce que c’était mal indiqué!!

Non mais… En bout de ligne, c’est-qui-est-ce qui va le savoir, hein?

À part moi.

À part moi, qui devra vivre dans le mensonge pour le restant de mes jours, avec le diable à mes trousses, lui qui va me le faire payer en karma de merde et en sentiment de culpabilité à l’infini!

Je suis vite retourné à la table des résultats. J’ai remis ma médaille en leur expliquant que je ne la méritais pas, cette place sur le podium.

Parce que j’avais commis une faute.

Parce que dans le sport, la véritable réussite ne se mesure pas uniquement aux résultats, mais à la manière dont on les obtient.

Parce que dans la course comme dans la vie, l'honnêteté est une victoire silencieuse, mais impérissable, et qu’il vaut mieux finir dernier avec fierté que premier avec honte.

Parce que résister à l’envie de tricher, c’est respecter le sport, les autres coureurs, et surtout, soi-même.

Parce que le vrai courage, c’est pas de gagner à tout prix, mais de perdre dignement quand il le faut, et de revenir plus fort, sans jamais renier ses principes.

Alors c’est ce que j’ai fait. Revenir plus fort.

Pour être certain d’atteindre l’objectif de 25 en 25, je me suis inscrit à deux courses supplémentaires, j’ai redoublé d’effort à l'entraînement, et devinez quoi?

Je les ai gagnées toutes les deux.

Et de 10!

PS: Les clips s’en viennent

PPS: J’espère que vous allez bien, je vous souhaite un super bon été!! »

Dans la section des commentaires, les fans de Bruno Blanchet applaudissent l'honnêteté dont il a fait preuve, tant avec les organisateurs de la course qu'avec lui même.

Plusieurs affirment qu'il est une inspiration pour de nombreuses générations, et saluent son attitude positive et son authenticité.

On lui lève notre chapeau!