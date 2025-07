Après 3 mois d'absence, Jean-Philippe Wauthier brise le silence

«Je pense que l’on a tous un élastique qu’on étire. On ne sait pas c’est quoi la tension maximale de cet élastique-là. On en a tous un à la naissance. On joue avec jusqu’à tant que ça pète. Et tu ne peux pas vraiment savoir quand il va péter.»

Le 28 mars dernier, Radio-Canada annonçait par voie de communiqué que Jean-Philippe Wauthier était en épuisement professionnel.

À ce moment, il animait quotidiennement La journée (est encore jeune.) Son collègue Jean-Sébastien Girard l'a remplacé à la radio, alors que Marie-Claude Barrette a pris la barre de Bonsoir bonsoir! Jean-Sébastien a pris le relais à la télévision au début juin.

Ce dernier a voulu savoir si Jean-Philippe Wauthier se sentait prêt à revenir au travail, et il a répondu en toute transparence.

«Il n’y a pas de lumière verte qui allume», a conclu l'animateur en expliquant qu'on ne peut jamais vraiment savoir si l'on est remis d'un épuisement professionnel.

Nous lui souhaitons un bon retour à Bonsoir bonsoir!, dès lundi à ICI Télé.