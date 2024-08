Bonne nouvelle pour Catherine Ethier!

Catherine Ethier, bien connue et appréciée du public québécois pour ses chroniques à la radio et à la télévision, vient de franchir une nouvelle étape excitante dans sa carrière!

Eh oui, Catherine fera officiellement ses premiers pas en tant qu'animatrice et prendra la relève de Rose-Aimée Automne T. Morin à la barre de de l'émission Kebec.

La chroniqueuse, autrice et humoriste usera de sa curiosité insatiable afin de faire briller les personnages les plus illustres de notre province et d’évaluer les effets d’événements historiques sur le Québec.