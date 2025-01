Gabrielle Destroismaisons révèle un secret jamais dévoilé sur Et cetera

La chanteuse a expliqué que sa première séance photo pour l'album était extrêmement osée dans la même énergie que Christina Aguilera et Britney Spears, qui étaient au sommet des palmarès à cette époque.

«On a scrappé le shooting photo. J'étais à 4 pattes, j'étais habillée avec du léopard. C'était juste trop. J'en parle avec humour aujourd'hui, je ne veux pas dénigrer tout ça. Mais on a recommencé pis on en a fait un autre qui me ressemblait davantage.»